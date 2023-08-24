Рууд заявил, что любил смотреть матчи завершающего карьеру Изнера

Каспер Рууд высказался о завершении карьеры Джона Изнера.

Один из болельщиков написал в твиттере: «Давайте будем честными, вы когда-то бежали домой из школы или с работы, чтобы в предвкушении сесть около телевизора и посмотреть матч Джона Изнера?»

Рууд ответил: «Да, я так и делал. Когда на «Ролан Гаррос»-2012 он вел 2:1 по сетам у Рафы, когда он проводил самый длинный матч в истории против Маю на «Уимблдоне», а еще когда он выиграл Miami Open в тот год, когда он в последний раз проводился в Крэндон-парке, и это лишь малая часть».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе