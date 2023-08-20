Джокович о матче с Алькарасом: «Наверное, сейчас для меня это главное испытание»

Новак Джокович прокомментировал финал Цинциннати против Карлоса Алькараса.

Джокович обыграл испанца на «Ролан Гаррос», но потом уступил в финале «Уимблдона».

«Наверное, сейчас для меня это главное испытание. Мы играли на последних трех турнира. На «Ролан Гаррос» – на грунте, на «Уимблдоне» – на траве. Теперь на харде. Это будет наша первая встреча на харде.

Очень хорошая проверка перед US Open. Конечно, условия другие – трехсетовый формат, а не пятисетовый. Но это все равно встреча с топ-топ-игроком, который сейчас в форме.

Это самое сложное испытание, так что я жду с нетерпением. Это лучший способ подготовиться к Нью-Йорку».

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