Джокович о матче с Алькарасом: «Наверное, сейчас для меня это главное испытание»

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович прокомментировал финал Цинциннати против Карлоса Алькараса.

Джокович обыграл испанца на «Ролан Гаррос», но потом уступил в финале «Уимблдона».

«Наверное, сейчас для меня это главное испытание. Мы играли на последних трех турнира. На «Ролан Гаррос» – на грунте, на «Уимблдоне» – на траве. Теперь на харде. Это будет наша первая встреча на харде.

Очень хорошая проверка перед US Open. Конечно, условия другие – трехсетовый формат, а не пятисетовый. Но это все равно встреча с топ-топ-игроком, который сейчас в форме.

Это самое сложное испытание, так что я жду с нетерпением. Это лучший способ подготовиться к Нью-Йорку».

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6 комментариев

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CarpaCruciana
Серб на мандраже явно, в трех очных встречах одна победа и та на травме, в остальных двух отлетел, поэтому будет на нервяке, а испанец на расслабоне
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Сергей48
Импонирует уважительное высказывание Новака!
+3
0
+3
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Ан Кот
хорошая разминка перед ЮСО,
ждем красивую игру и победу Новака!
+6
-3
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Njord T
В теннисе намечается интересное противостояние двух очень сильных игроков… молодость против неувядаемости, мощь и здоровье против игрового интеллекта и адаптивности , ментальная глыба против… ментальной глыбы…
И оба они наголову сильнее всех остальных…
Думаю, это очень хорошо, для дополнительного интереса к этому виду спорта
Для интриги, хорошо бы, чтоб победил Новак…
+4
-1
+3
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dedpihto59
Новак ждём 🏆‼️
+2
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sashati
его очередь брать верх)
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