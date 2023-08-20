Джокович о матче с Алькарасом: «Наверное, сейчас для меня это главное испытание»
Новак Джокович прокомментировал финал Цинциннати против Карлоса Алькараса.
Джокович обыграл испанца на «Ролан Гаррос», но потом уступил в финале «Уимблдона».
«Наверное, сейчас для меня это главное испытание. Мы играли на последних трех турнира. На «Ролан Гаррос» – на грунте, на «Уимблдоне» – на траве. Теперь на харде. Это будет наша первая встреча на харде.
Очень хорошая проверка перед US Open. Конечно, условия другие – трехсетовый формат, а не пятисетовый. Но это все равно встреча с топ-топ-игроком, который сейчас в форме.
Это самое сложное испытание, так что я жду с нетерпением. Это лучший способ подготовиться к Нью-Йорку».
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ждем красивую игру и победу Новака!
И оба они наголову сильнее всех остальных…
Думаю, это очень хорошо, для дополнительного интереса к этому виду спорта
Для интриги, хорошо бы, чтоб победил Новак…