Онс Жабер: «Расстраивает, что WTA до сих пор не объявила место проведения итогового турнира»

Теги WTA WTA Finals Онс Жабер Теннис

Онс Жабер раскритиковала WTA за то, что боссы тура до сих пор не объявили место проведения итогового турнира-2023.

«Это расстраивает. Я не понимаю, что происходит и почему мы еще этого не знаем. Мы ждем.

Я слышала о нескольких городах, но пока нет четкой уверенности, где он пройдет. Некоторые говорят, что в Саудовской Аравии. Я в этом не уверена. Но для меня это был бы отличный вариант (улыбается).

Конечно, сначала мне нужно отобраться, а дальше будет видно. Но я бы хотела, чтобы решение приняли как можно скорее и мы с болельщиками знали, куда поедем. Хочется, чтобы не было пустых трибун и чтобы мы как можно скорее начали продвигать итоговый».

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