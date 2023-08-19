Онс Жабер: «Расстраивает, что WTA до сих пор не объявила место проведения итогового турнира»

Онс Жабер раскритиковала WTA за то, что боссы тура до сих пор не объявили место проведения итогового турнира-2023.

«Это расстраивает. Я не понимаю, что происходит и почему мы еще этого не знаем. Мы ждем.

Я слышала о нескольких городах, но пока нет четкой уверенности, где он пройдет. Некоторые говорят, что в Саудовской Аравии. Я в этом не уверена. Но для меня это был бы отличный вариант (улыбается).

Конечно, сначала мне нужно отобраться, а дальше будет видно. Но я бы хотела, чтобы решение приняли как можно скорее и мы с болельщиками знали, куда поедем. Хочется, чтобы не было пустых трибун и чтобы мы как можно скорее начали продвигать итоговый».

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