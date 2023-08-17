Стэн Вавринка: «Наконец играю лучше, выигрываю матчи»

Теги ATP Стэн Вавринка Western & Southern Open Теннис

Стэн Вавринка рассказал, как набрал хорошую форму.

Во втором круге в Цинциннати 38-летний швейцарец обыграл 10-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафу со счетом 6:3, 6:4.

«Теннис – это большая мозаика. Нужна хорошая физическая подготовка, хорошая игровая форма, есть еще психологическая сторона – и все должно сочетаться. Нужно каждый день заставлять себя прибавлять.

Я себя заставлял и сейчас наконец играю лучше, выигрываю матчи. Надеюсь продолжать в том же духе».

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5 комментариев

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sfilatov13
и впрямь отличный матч провёл
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Tseren031293
На бэкхенд Стэна можно смотреть вечно.
Особенно нравится, когда после слайса соперника он его бьет.
Два швейцарца необычайно зрелищны, про величие молчу вообще.
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Nikolay Stavrogin
Стэн, давай в финал со своей половины сетки выходи)
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tanith
а с кем Стэн ездит сейчас?
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ARIK2
Последний из могикан… красавец))
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