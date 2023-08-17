Касаткина – болельщику, написавшему о «нытье» теннисисток: «Увидимся на работе в 3 ночи 🥰. И без нытья, пожалуйста!!!»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина ответила болельщику, который призвал игроков «не ныть».

В твиттере он ответил на пост о словах Виктории Азаренко про расписание турнира в Монреале и написал: «А игроки могут перестать ныть и просто играть?»

Касаткина, в Монреале проигравшая Елене Рыбакиной в 3 часа ночи, ответила: «Увидимся на работе в 3 ночи 🥰. И без нытья, пожалуйста!!!»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий