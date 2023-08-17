Касаткина – болельщику, написавшему о «нытье» теннисисток: «Увидимся на работе в 3 ночи 🥰. И без нытья, пожалуйста!!!»

Дарья Касаткина ответила болельщику, который призвал игроков «не ныть».

В твиттере он ответил на пост о словах Виктории Азаренко про расписание турнира в Монреале и написал: «А игроки могут перестать ныть и просто играть?»

Касаткина, в Монреале проигравшая Елене Рыбакиной в 3 часа ночи, ответила: «Увидимся на работе в 3 ночи 🥰. И без нытья, пожалуйста!!!»

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