Азаренко о том, что теннисистки остались недовольны расписанием турнира в Монреале: «Совету игроков пора сделать что-то реальное»

Теги WTA Виктория Азаренко Western & Southern Open National Bank Open Елена Рыбакина Теннис

Виктория Азаренко прокомментировала претензии Елены Рыбакиной к расписанию в Монреале.

Виктория Азаренко прокомментировала претензии Елены Рыбакиной к расписанию в Монреале.

Казахстанка жаловалась на позднее завершение матчей. Потом ее поддержала Ига Швентек.

«Вчера я была просто вне себя, потому что мы в Cовете игроков очень много работаем, и я была невероятно расстроена. Как будто я не могу ничего изменить, хотя вкладываю в это очень много времени и стараний и говорю обо всем открыто.

Я стараюсь быть разумной, идти на компромисс, генерировать идеи. И мы двигаемся очень медленно, чтобы все осуществить.
Есть какие-то вещи, над которыми мы работаем и которые остаются за кадром, но пора сделать что-то реальное.

Теннис – единственный вид спорта в мире, где ты не знаешь, когда будешь играть. Вчера было 11 вечера, и я все еще не понимала, когда буду играть. Это неприемлемо в любой форме… Я смотрю на это с позиции игрока, и это смешно. А с позиции болельщика не знаю, какие матчи могу посмотреть, потому что понятия не имею, во сколько они начнутся. Есть фанаты, которые разбираются в этом, но нам нужно привлекать больше новых людей».

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