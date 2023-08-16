Кириос о поведении Рублева: «Забавно, что для некоторых это считается «быть настоящим» и «показывать эмоции» 😂»

Ник Кириос прокомментировал пост об эмоциях Андрея Рублева.

Во втором круге в Цинциннати россиянин проиграл Эмилю Руусувуори и потерпел третье поражение подряд.

Твиттер-аккаунт The Tennis Letter написал: «Сегодня Рублева захлестнули эмоции во время сторон в третьем сете. Он играет с распахнутой душой и показывает все, что чувствует. Прекрасно быть таким настоящим и честным, но очень тяжело видеть его в таком состоянии».

Кириос ответил: «Забавно, что для некоторых это считается «быть настоящим» и «показывать эмоции» 😂😂😂».

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