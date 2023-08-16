Кириос о поведении Рублева: «Забавно, что для некоторых это считается «быть настоящим» и «показывать эмоции» 😂»

Теги ATP Ник Кириос Андрей Рублев Теннис

Ник Кириос прокомментировал пост об эмоциях Андрея Рублева.

Во втором круге в Цинциннати россиянин проиграл Эмилю Руусувуори и потерпел третье поражение подряд.

Твиттер-аккаунт The Tennis Letter написал: «Сегодня Рублева захлестнули эмоции во время сторон в третьем сете. Он играет с распахнутой душой и показывает все, что чувствует. Прекрасно быть таким настоящим и честным, но очень тяжело видеть его в таком состоянии».

Кириос ответил: «Забавно, что для некоторых это считается «быть настоящим» и «показывать эмоции» 😂😂😂».

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5 комментариев

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Большой Сэми
Давно Кирьос не враждовал с кем-то
похоже, решил это исправить
+13
0
+13
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LechK1nG
Ответ Большой Сэми
Давно Кирьос не враждовал с кем-то похоже, решил это исправить
Пока просто привлекает к своей "персоне" повышенное внимание, опять.
+5
0
+5
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SaltyRose
Логично, у самого Кириоса такое поведение - всегда манипуляции.
+1
-1
0
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