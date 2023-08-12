Пегула второй раз в сезоне обыграла первую ракетку мира
Третья ракетка мира Джессика Пегула победила №1 Игу Швентек в полуфинале в Монреале – 6:2, 6:7(4), 6:4.
В решающем сете Пегула дважды отыграла брейк.
Американка 14-й раз в 40 матчах обыграла соперницу из топ-10. Это ее вторая победа над лидером рейтинга (в январе она обыграла Швентек на United Cup).
Пегула вышла во второй личный финал в сезоне и седьмой в карьере. У нее один титул WTA 1000 – Гвадалахара-2022.
Завтра она поборется с Еленой Рыбакиной или Людмилой Самсоновой.
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