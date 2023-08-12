Пегула второй раз в сезоне обыграла первую ракетку мира

Теги WTA National Bank Open Джессика Пегула Ига Швентек Теннис

Третья ракетка мира Джессика Пегула победила №1 Игу Швентек в полуфинале в Монреале – 6:2, 6:7(4), 6:4.

В решающем сете Пегула дважды отыграла брейк.

Американка 14-й раз в 40 матчах обыграла соперницу из топ-10. Это ее вторая победа над лидером рейтинга (в январе она обыграла Швентек на United Cup). 

Пегула вышла во второй личный финал в сезоне и седьмой в карьере. У нее один титул WTA 1000 – Гвадалахара-2022.

Завтра она поборется с Еленой Рыбакиной или Людмилой Самсоновой.

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16 комментариев

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f0rz
Ответ Йенс Мустерманн
Ну теперь надо брать второй тысячник в карьере, а то так и останется Рублёвым в юбке )
Зачем?) Главную задачу по выбросу кепки она выполнила, теперь нужно чтобы Люда набралась уверенности перед USO, взяв мастерс.
+8
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+8
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justbored
Надо же. Бросил смотреть в начале третьего, решив, что сдулась девушка. Молодец.
+5
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Пинающий Достоинства
Спасибо!
+4
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justbored
Ответ Йенс Мустерманн
Ну теперь надо брать второй тысячник в карьере, а то так и останется Рублёвым в юбке )
Ну с двумя тысячниками сразу в легенду превратится, конечно.
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Йенс Мустерманн
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Ну теперь надо брать второй тысячник в карьере, а то так и останется Рублёвым в юбке )
+5
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TennisForever
Какая молодец !
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justbored
Ответ Йенс Мустерманн
Да, однозначно превзойдёт Шарапову на 200%
ну Шарапова ваш эталон, я помню. всех с ней сравниваете))
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Syndycate
Ответ Евгений Фабиянчук
Пегула устроила пеггинг польскому мальчику🤣🤣🤣
Тут точно понадобится скотч)
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Hardy
дожала-таки, молодец
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Евгений Фабиянчук
Пегула устроила пеггинг польскому мальчику🤣🤣🤣
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Syndycate
Ответ Йенс Мустерманн
Да, однозначно превзойдёт Шарапову на 200%
Шарапова таких как Пегула на завтрак ела)
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Сергей48
Смотрел концовку… Швентек слишком много ошибалась) закономерен результат. Джессику с победой!
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