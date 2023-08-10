Гаэль Монфис: «Алькарас – отличный парень. Думаю, его цель – стать легендой»

Гаэль Монфис оценил перспективы Карлоса Алькараса после тренировки с испанцем.

– Карлос – отличный парень. Он начал становиться настоящей легендой тенниса. Он уже чемпион, но... Думаю, его цель – стать такой же легендой, как те, которые уже есть в нашей игре.

И мы здорово потренировались. Я играл с ним в прошлом году. И после матча я всем сказал: «Обратите внимание». Он будет... Он другой. Когда я играл с ним, я чувствовал, что у него другие удары, другое движение, другое мышление. Я был рад, что он быстро прошел этот путь.

Но я уже играл с ним, поэтому знал, что стоит ожидать чего-то другого.

– Вы сказали, что его цель – стать легендой. Почему вы так считаете?

– Да, я думаю, что каждый игрок хочет стать чемпионом, легендой. Он уже чемпион. Для меня быть чемпионом – это значит выигрывать «Шлемы», а он уже это делал.

И он уже говорил, что хочет выиграть много «Больших шлемов». Выиграть много «Больших шлемов» – это значит стать легендой. Так что дело даже не в том, что он сам хочет стать легендой. По-моему, если ты выигрываешь больше определенного количества «Шлемов», то ты ею становишься.

И мне кажется, что он на пути к тому, чтобы выиграть такое количество «Шлемов». Но не буду на него давить (улыбается).

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