Азаренко о том, что на стадионах объявляют об отсутствии рукопожатия между украинками и россиянками: «Если это помогает зрителям понять ситуацию, то, наверное, это полезно»

Теги WTA Виктория Азаренко Политика Теннис

Виктория Азаренко прокомментировала решение WTA, касающееся того, что украинские игроки не жмут руки российским и белорусским. Теперь перед матчами на стадионах будут заранее предупреждать об отсутствии рукопожатия. Впервые это сделали на турнире в Вашингтоне.

Вопрос задали в контексте того, что во втором круге в Монреале Азаренко могла выйти на Ангелину Калинину. В итоге белоруска сыграет со Слоун Стивенс.

– Как вы относитесь к тому, что будет такое объявление? Вы удивлены, что спустя полтора года найден некий разумный компромисс по этому вопросу?

– Так надоело об этом говорить. Поэтому я надеюсь, что такое объявление, возможно, наконец прекратит эти разговоры. Но если я сыграю с Калининой, то не знаю. Я пожимала ей руку, когда мы играли в этом году в Аделаиде. Не знаю.

Мне кажется, что это очень четкое послание – это личный выбор украинских спортсменов. Это нестандартная ситуация. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить.

Я уважаю чужое решение, но для спорта это нестандартная ситуация. И, как я уже говорила не знаю сколько раз, я уважаю и принимаю выбор другого игрока.

– Как вы считаете, то, как все было организовано в Вашингтоне, – это шаг вперед, потому что реакция зрителей, судя по всему, была лучше, чем на других турнирах?

– Да. Думаю, если это помогает зрителям понять ситуацию, то, наверное, это полезное информирование. Не знаю.

Как я уже сказала, мне не кажется, что рукопожатия способны кардинально изменить жизнь. Мне так не кажется, но я уважаю выбор других людей.

Украинцы и россияне не жмут руки – об этом в теннисе теперь предупреждают зрителей. Почему рукопожатия стали так важны?

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5 комментариев

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Самое смешное, что зрители даже не в курсе, почему нет рукопожатия, хотя господа с незалежной считают, что с ними весь мир)
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Зачем вообще обявлять об этом на матчах? Не жмут и не жмут, а так лишний раз внимание только к этому привлекают.
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало))
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На стадионах объявляют когда последний раз мылся игрок и в зависимости от этого - можно ли к нему прикасаться.
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