Девятая ракетка мира обыграла №4 в полуфинале в Вашингтоне – 6:3, 4:6, 6:2.

Во втором сете Саккари упустила преимущество 4:1, 15:0 с одним брейком.

Она 25 раз в 54 матчах победила соперницу из топ-10, прервав серию из трех поражений. Теперь у нее положительный баланс против топ-5 – 13:12.

Также Саккари прервала серию из семи поражений в полуфиналах (шесть на турнирах WTA и одно на United Cup). За карьеру у нее восемь выигранных полуфиналов и 23 проигранных.

Таким образом, Саккари впервые в сезоне и восьмой раз в карьере вышла в финал на уровне . У нее один титул – в Рабате в 2019-м.

Завтра она поборется с действующей чемпионкой или .

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