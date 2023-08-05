Саккари прервала серию из семи поражений в полуфиналах

Теги WTA Citi Open Джессика Пегула Мария Саккари Теннис

Девятая ракетка мира Мария Саккари обыграла №4 Джессику Пегулу в полуфинале в Вашингтоне – 6:3, 4:6, 6:2.

Во втором сете Саккари упустила преимущество 4:1, 15:0 с одним брейком.

Она 25 раз в 54 матчах победила соперницу из топ-10, прервав серию из трех поражений. Теперь у нее положительный баланс против топ-5 – 13:12.

Также Саккари прервала серию из семи поражений в полуфиналах (шесть на турнирах WTA и одно на United Cup). За карьеру у нее восемь выигранных полуфиналов и 23 проигранных.

Таким образом, Саккари впервые в сезоне и восьмой раз в карьере вышла в финал на уровне WTA. У нее один титул – в Рабате в 2019-м.

Завтра она поборется с действующей чемпионкой Людмилой Самсоновой или Коко Гауфф.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий