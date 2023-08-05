Швентек о том, приедет ли в 2024-м защищать титул в Варшаве: «В приоритете будет Олимпиада»

Ига Швентек ответила на вопросы об Олимпиаде, которая следующим летом пройдет в Париже.

– Хуберт Хуркач объявил, что вы сыграете микст на Олимпиаде. Вы будете одними из фаворитов?

– Посмотрим (смеется). Микст – это настолько специфический разряд, что я бы не ориентировалась на рейтинг или фаворитов. Здесь нужно бороться за каждый матч, эти команды настолько сплоченные, с парным опытом, что независимо от того, фавориты мы или нет, нужно выкладываться по полной. Это ничего не меняет.

– Как раз перед Олимпиадой пройдет следующий турнир в Варшаве. С какой вероятностью в следующем году вы сыграете на домашних кортах?

– Если честно, мы об этом еще не задумывались. Понятно, что Олимпиада будет в приоритете. Думаю, было бы нелогично иначе расставить приоритеты, так что посмотрим.

Я очень хочу как можно больше играть перед польскими зрителями. Иногда это невозможно из-за календаря. Сезон длинный, турниры идут практически каждую неделю. В следующем году из-за Олимпиады график будет еще более плотный. Мы с тренером распланировали только окончание этого сезона, так что пока не знаю.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе