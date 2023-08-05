Баес – Тиму после финала в Китцбюэле: «Надеюсь, ты будешь играть лучше, чем на этой неделе. Разумеется, потому что ты заслуживаешь большего»

Теги ATP Generali Open Kitzbühel Доминик Тим Себастьян Баес Теннис

Себастьян Баес обратился к Доминику Тиму после победы на турнире в Китцбюэле.

Аргентинец победил 6:3, 6:1.

«Доми, спасибо за возможность разделить с тобой корт. Ты великолепный игрок. Много лет назад я смотрел на тебя по телевизору, и ты мотивировал меня оказаться здесь. Надеюсь, ты будешь играть лучше, чем на этой неделе. (Зрители и Тим смеются.) Разумеется, потому что ты заслуживаешь большего!»

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1 комментарий

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