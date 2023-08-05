Тим о полуфинале в Китцбюэле: «Наверное, это был самый долгий матч трехсетового формата в моей жизни, включая детство»

Теги ATP Generali Open Kitzbühel Доминик Тим Ласло Дьере Теннис

Доминик Тим поделился эмоциями после выхода в финал в Китцбюэле.

В полуфинале он обыграл Ласло Дьере 6:7(3), 7:5, 7:6(8) и в решающем сете ушел с пяти матчболов. Матч продолжался три с половиной часа.

«Не знаю, смогу ли еще сказать что-то хорошее. Наверное, это был самый долгий матч трехсетового формата в моей жизни, включая детство. Думаю, даже тогда у меня не было таких долгих матчей в этом формате.

Матч был очень тяжелым и напряженным. Каждый сет, каждый гейм были очень упорными. Я с самого начала знал, что матч будет очень упорным, первые три-четыре гейма длились 20-25 минут. Атмосфера была просто невероятной.

Сегодня особенный день, это мой первый финал в туре после травмы запястья. Не могу не порадоваться тому, что вышел в него дома, в Австрии», – сказал Тим в интервью на корте.

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