Федерер создал капсульную коллекцию одежды для Uniqlo

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер вместе с JW Anderson принял участие в создании капсульной коллекции Uniqlo.

Это первый опыт сотрудничества Федерера и дизайнера Джонатана Андерсона, хотя оба давно работают с японским брендом: швейцарец в 2018 году стал амбассадором, а JW Anderson с 2017-го выпускает капсулы мужской и женской одежды вместе с Uniqlo.

«Я всегда хотел сделать коллекцию, идеально подходящую для игры в теннис и в то же время универсальную для других сфер повседневной жизни. Мне повезло, что Джонатан разделил это видение. Вместе мы смогли создать стильную и удобную линию в классическом теннисном стиле», – сказал Федерер.

Коллекция Roger Federer x JW Anderson Uniqlo поступит в продажу 28 августа. Цены будут варьироваться от 39,90 до 89,90 долларов.

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