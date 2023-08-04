Тим о выходе в 1/2 в Китцбюэле: «Здесь все складывается как надо. В каждом матче я могу положиться на поддержку болельщиков, и для меня это огромное преимущество»

Доминик Тим прокомментировал победу над Артуром Риндеркнешем в 1/4 финала в Китцбюэле.

Он выиграл 4:6, 6:3, 6:4 и впервые в сезоне вышел в полуфинал ATP.

«Это был еще один потрясающий, потрясающий вечер здесь, в Китцюэле. Первый гейм был ужасным, но потом я сыграл действительно хорошо, еще и против отличного соперника. Это мой первый полуфинал в этом году, и я не мог придумать для него места лучше.

Здесь все складывается как надо. В каждом матче я могу положиться на поддержку болельщиков, и для меня это огромное преимущество. У меня большой опыт игры на этом турнире. Я здесь, кажется, 13-й или 14-й раз. Очень рад, что вышел в четверку сильнейших».

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