Тим о том, как отыгрался после 1:6 против Чжана: «В первом сете все было так быстро. Потом мне нужно было самому атаковать»

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Китцбюэле. Он обыграл Чжичжэня Чжана со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Для Тима это третий четвертьфинал ATP в сезоне и первый за четыре месяца.

«Первый сет был очень сложным – условия совершенно не такие, как вчера вечером. На 15 градусов теплее, мяч отскакивал совершенно иначе. Все было так быстро, и я не мог справиться с тем, что он показывал.

Потом я постарался отбросить первый сет и со второго начать с нуля.

Мне нужно было больше атаковать, потому что он играет очень быстро и плоско. Нужно было заставлять его ошибаться, и мне кажется, я хорошо с этим справлялся во втором и третьем сетах», – сказал Тим в интервью на корте.

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