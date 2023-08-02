Тим, отыграв 7 сетболов в первом круге в Китцбюэле: «Третий раз начинал турнир вечерним матчем, и все три были легендарными»

Теги ATP Факундо Банис Generali Open Kitzbühel Доминик Тим Теннис

Доминик Тим прокомментировал победу над Факундо Банисом в первом круге в Китцбюэле.

Он отыграл пять сетболов в первом сете, потом еще два во втором и выиграл 7:6(3), 7:6(6).

«Еще один прекрасный вечер в Китцбюэле. Я третий раз начинал турнир вечерним матчем, и все три были легендарными.

Из-за перерыва на дождь было нелегко, но все болельщики остались на трибунах, атмосфера была потрясающей. Очень рад пройти во второй круг. Матч был равным, но я играл агрессивно, многие розыгрыши заканчивал у сетки».

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1 комментарий

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Диономис
Есть ли в топ 100 хотя бы 1 игрок, которого Тим может обыграть уверенно 2-0? (риторический вопрос))
пора заканчивать, каждый матч позор и страдания.

пс. Тим даже неадеквату Пэру сет слил с 42 на 46.
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