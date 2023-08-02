Тим, отыграв 7 сетболов в первом круге в Китцбюэле: «Третий раз начинал турнир вечерним матчем, и все три были легендарными»
Доминик Тим прокомментировал победу над Факундо Банисом в первом круге в Китцбюэле.
Он отыграл пять сетболов в первом сете, потом еще два во втором и выиграл 7:6(3), 7:6(6).
«Еще один прекрасный вечер в Китцбюэле. Я третий раз начинал турнир вечерним матчем, и все три были легендарными.
Из-за перерыва на дождь было нелегко, но все болельщики остались на трибунах, атмосфера была потрясающей. Очень рад пройти во второй круг. Матч был равным, но я играл агрессивно, многие розыгрыши заканчивал у сетки».
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пора заканчивать, каждый матч позор и страдания.
пс. Тим даже неадеквату Пэру сет слил с 42 на 46.