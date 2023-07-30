Корнеева впервые выиграла 100-тысячник

Теги результаты WTA челленджеры и турниры ITF Алина Корнеева Теннис

Действующая чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева выиграла 100-тысячник в португальском Фигейра-да-Фош.

В финале Корнеева, прошедшая квалификацию, обыграла шестую сеяную Кароль Монне 6:0, 6:0 и взяла крупнейший профессиональный титул (за последний год побеждала на 15- и 60-тысячниках).

В рейтинге WTA Корнеева завтра поднимется из-за пределов топ-300 под топ-200.

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OnlyDendy
146 очков набрала, выиграла финал с 6-0, 6-0 и при этом с квала начинала!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4r9dd4xr9n
Это просто уничтожение 6-0,6-0!!
Она отдала на своей подаче 6 очков 🔥
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rz
Не прошло и 3-х часов...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Stasuk
Молодец , турнир она наверно выиграла в первом круге против англичанки)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slaven_Bilic
Ответ f0rz
Не прошло и 3-х часов...
тебе не понимаю почему мало внимания ей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ещё одна звездочка!
Браво!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Stasuk
Ответ ɔculpa
Не понял, почему теряется?) Потому, что не собрать Календарный?)
Ну да , честно говоря ей и взрослый usopen сейчас нафиг не сдался ) ей нужны WTA турниры для опыта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rz
Ответ Ivan Stasuk
Ну да , честно говоря ей и взрослый usopen сейчас нафиг не сдался ) ей нужны WTA турниры для опыта
да нет, квала USO ей бы как раз очень помогла, т.к. она бы набралась хорошего опыта, а в случае выхода в основную сетку ещё и очков 50 заработала, и денег, и возможно смогла бы 1-2 раунда пройти, в зависимости от сетки

плюс как говорила мама Андреевых, возрастное ограничение не учитывает турниры, на которые ты проходишь по рейтингу, а в данном случае в квал USO она как раз по рейтингу и проходит с завтрашнего дня

ну кто знает, возможно сейчас попробуют все-таки податься на визу, вдруг повезет...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Адамов
Ну посмотрим кто будет круче Мирра или Алина обе хороши
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Кол
Теперь главное этим талантливейшим девочкам нужен супер психолог, иначе, в этом мире ненависти, подлости, коварства неокрепшим душам просто не выжить. К сожелению, это не только в теннисе. Крепости им душевной в борьбе, особенно с медиа шлюхами.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Ответ Доминик
Интересно, в квал ЮСО успевает попасть или нет?
К сожалению, она не оформила визу вовремя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Ivan Stasuk
Потому что Уим наверно не выиграла ... Смысл играть юниорский в штатах теряется
Не понял, почему теряется?) Потому, что не собрать Календарный?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Ivan Stasuk
Ну да , честно говоря ей и взрослый usopen сейчас нафиг не сдался ) ей нужны WTA турниры для опыта
Ну а в принципе, может вы и правы, да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Stasuk
Ответ f0rz
да нет, квала USO ей бы как раз очень помогла, т.к. она бы набралась хорошего опыта, а в случае выхода в основную сетку ещё и очков 50 заработала, и денег, и возможно смогла бы 1-2 раунда пройти, в зависимости от сетки плюс как говорила мама Андреевых, возрастное ограничение не учитывает турниры, на которые ты проходишь по рейтингу, а в данном случае в квал USO она как раз по рейтингу и проходит с завтрашнего дня ну кто знает, возможно сейчас попробуют все-таки податься на визу, вдруг повезет...
Ускоренно визу дают конечно , но для этого нужно иметь грамотного представителя для запроса в консульство
По поводу опыта не согласен ) лучше выигрывать у равных и вырабатывать психологию победителя , чем выпрыгивать из штанов и проигрывать )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rz
Ответ Ivan Stasuk
Ускоренно визу дают конечно , но для этого нужно иметь грамотного представителя для запроса в консульство По поводу опыта не согласен ) лучше выигрывать у равных и вырабатывать психологию победителя , чем выпрыгивать из штанов и проигрывать )
Ну, во-первых в квале USO как раз сейчас ее равные и будут играть, ибо там вторая сотня + половина третьей участвуют, а во-вторых несмотря на высокую вероятность проигрыша в 1-м раунде в случае участия и выхода из квалы - это абсолютно нормально, ибо только так можно получить ценный опыт. В далеком уже 2005 году один 18-летний парнишка на своем первом шлеме с баранкой проиграл Сафину в первом круге, но про прошествии времени именно этот парнишка взял 23 шлема.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий