Корнеева впервые выиграла 100-тысячник
Действующая чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева выиграла 100-тысячник в португальском Фигейра-да-Фош.
В финале Корнеева, прошедшая квалификацию, обыграла шестую сеяную Кароль Монне 6:0, 6:0 и взяла крупнейший профессиональный титул (за последний год побеждала на 15- и 60-тысячниках).
В рейтинге WTA Корнеева завтра поднимется из-за пределов топ-300 под топ-200.
Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем
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Она отдала на своей подаче 6 очков 🔥
Браво!
плюс как говорила мама Андреевых, возрастное ограничение не учитывает турниры, на которые ты проходишь по рейтингу, а в данном случае в квал USO она как раз по рейтингу и проходит с завтрашнего дня
ну кто знает, возможно сейчас попробуют все-таки податься на визу, вдруг повезет...
По поводу опыта не согласен ) лучше выигрывать у равных и вырабатывать психологию победителя , чем выпрыгивать из штанов и проигрывать )