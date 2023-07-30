Корнеева впервые выиграла 100-тысячник

Действующая чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева выиграла 100-тысячник в португальском Фигейра-да-Фош.

В финале Корнеева, прошедшая квалификацию, обыграла шестую сеяную Кароль Монне 6:0, 6:0 и взяла крупнейший профессиональный титул (за последний год побеждала на 15- и 60-тысячниках).

В рейтинге WTA Корнеева завтра поднимется из-за пределов топ-300 под топ-200.

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

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