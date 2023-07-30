Светлана Кузнецова: «Буду сниматься в сериале. И очень много сейчас занимаюсь актерским мастерством»

Светлана Кузнецова рассказала, чем занимается во время перерыва в карьере.

Она не выступает с «Уимблдона»-2021 из-за травм.

«Я с каждым днем понимаю, как я люблю жизнь, как я люблю жить, как я люблю дружить. Я очень общительный человек, мне в спорте этого дико не хватает, не хватало. В общем, я хочу познавать новое, и сейчас, пока я не могу себе позволить играть, пока мне мое здоровье не позволяет, я себе разрешаю делать все, к чему лежит душа.

У меня будет коллаборация моей одежды. Я обожаю моду, обожаю красивые наряды. Я очень много в своей жизни потратила денег на шоппинг. Сейчас я понимаю, что необязательно покупать только дорогие бренды (улыбается).

Я уже год разрабатывала свою линейку, но потом мы решили заколлабиться с Bosco. Это отдельный опыт для меня, и это такая сложная индустрия.

А я перфекционист. Я пока не понимаю, что дойдет это до идеала… А до идеала еще долго не дойдет, но все равно надо уже делать, надо выпускать, и хочется хороший продукт. Я очень много покупала спортивных красивых вещей, и хочется, чтобы у нас был прекрасный бренд. Я жду с волнением запуска этой коллекции. Это первое.

Второе – я очень много занимаюсь речью, потому что мне кажется, что я плохо разговариваю, мне хочется в этом совершенствоваться. Я уже гораздо лучше говорю. <...>

Я чуть-чуть дам затравочку, пока что не могу обнародовать все факты, но я буду сниматься в сериале. Немного, чуть-чуть. И очень много сейчас занимаюсь актерским мастерством. [Буду играть] не саму себя, но тема примерно одна и та же. Но это очень непросто, тем более когда тебе надо играть. Но это опять новое для меня, мне это интересно.

Готовится много, на самом деле, проектов, и я берусь за все, что мне хочется».

Также она ответила, в чем сложность жизни после завершения карьеры.

«Ты учишься жить по-новому. По сути ты до этого не жил. Есть спортсмены, и когда я всем говорила, что мне нужна пауза, или какие-то были моменты, я говорила, что не хочу больше играть, и мне все говорят: «Нет, играй, ты успеешь пожить». И ты говоришь: «Ты не был в моих тапках, почему ты мне говоришь, как мне быть, если я больше не могу?» Например, были моменты в карьере, потом было все гладко, по-разному.

Все мне говорили такую еще вещь: «Ты думаешь, ты всегда будешь знаменитой, богатой и всегда будешь на виду?» Я говорю: «Я так не думаю». И я знаю, что, когда я приму решение о завершении карьеры и закончу ее, реально для себя поставлю точку, это будет самый сложный этап в моей жизни». Потому что заканчивается этап, ради которого ты жил. Дальше я не планировала жизнь. Я не знаю, что будет дальше. И больше нет, ради чего вставать утром, больше нет побед. И мне очень страшно, непонятно, что будет.

Что будет, я не знаю. Кто-то идет в тренерскую деятельность, кто-то просто рожает детей и живет в семье. Мне хочется что-то еще делать, еще хочется столько всего попробовать в разных начинаниях. Мне кажется, жизнь настолько прекрасна и многогранна, что только на спорте [останавливаться] – это странно. Но мне также бы хотелось передать свой опыт, ведь я столько всего прошла, и я так люблю этот вид спорта, так что я вообще не зарекаюсь, просто хочется жить, любить и помогать людям», – сказала Кузнецова в интервью на ютуб-канале Светланы Бондарчук.

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