Сафиуллин, Чорич и Каррено-Буста заявились на турнир в Уинстон-Сейлеме, Котов – первый запасной
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, который пройдет 20-26 августа.
На неделе перед US Open в Северной Каролине планируют выступить:
- Роман Сафиуллин;
- Борна Чорич;
- чемпион-2016 Пабло Каррено-Буста;
- Ян-Леннард Штруфф;
- чемпион-2017 Роберто Баутиста-Агут;
- действующий чемпион Адриан Маннарино.
Первый в списке запасных – Павел Котов, восьмой – Александр Шевченко. Первым обладателем wild card стал Гаэль Монфис.
Полностью список участников здесь.
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