Сафиуллин, Чорич и Каррено-Буста заявились на турнир в Уинстон-Сейлеме, Котов – первый запасной

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, который пройдет 20-26 августа.

На неделе перед US Open в Северной Каролине планируют выступить:

Первый в списке запасных – Павел Котов, восьмой – Александр Шевченко. Первым обладателем wild card стал Гаэль Монфис.

Полностью список участников здесь.

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