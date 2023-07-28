Сафиуллин, Чорич и Каррено-Буста заявились на турнир в Уинстон-Сейлеме, Котов – первый запасной

Теги ATP Адриан Маннарино Роберто Баутиста-Агут Пабло Каррено-Буста Winston Salem Open Ян-Леннард Штруфф Борна Чорич Роман Сафиуллин Павел Котов Теннис

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, который пройдет 20-26 августа.

На неделе перед US Open в Северной Каролине планируют выступить:

Первый в списке запасных – Павел Котов, восьмой – Александр Шевченко. Первым обладателем wild card стал Гаэль Монфис.

Полностью список участников здесь.

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2 комментария

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Vadim Nenonen
с Монфисом уже задрали,если честно
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Дима Миронов
Ответ Vadim Nenonen
с Монфисом уже задрали,если честно
а кому ВК давать ? Донскому?
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