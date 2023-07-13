Жабер о матче с Соболенко: «Будет много эмоций. Она будет кричать в одну сторону, я – в другую»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Арина Соболенко Теннис

Онс Жабер прокомментировала матч с Ариной Соболенко в полуфинале «Уимблдона».

– Очень сложный матч. На корте будет много эмоций. Она будет кричать в одну сторону, я – в другую.

Думаю, для меня ситуация будет похожей на матч с Рыбакиной. Я постараюсь оставаться сосредоточенной и использовать каждый шанс. Арина эмоциональнее Елены – это может быть хорошо или плохо. Посмотрим.

Я подготовлюсь и постараюсь взять реванш за матч два года назад.

– Вам поможет то, что в четвертьфинале вы победили похожую теннисистку?

– Безусловно. Я показала себе, что способна выстоять против таких игроков. Это отличное доказательство, что нужно верить в себя и выкладываться на 100%.

Мне нечего терять.

Соболенко в одной победе от вершины рейтинга. Нужно выиграть полуфинал «Уимблдона» против Жабер

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1 комментарий

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Mobilis
Онс радует чувством юмора.
+3
0
+3
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