Новак Джокович: «Не хочу показаться высокомерным, но, конечно, я считаю себя фаворитом «Уимблдона»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Новак Джокович ответил, считает ли себя фаворитом «Уимблдона».

На пути к полуфиналу он отдал всего два сета.

«Не хочу показаться высокомерным, но, конечно, я считаю себя фаворитом. Если судить по моим результатам здесь по ходу карьеры, по предыдущим четырем «Уимблдонам», которые я выиграл, и по другим полуфиналам, да, я считаю себя фаворитом».

За выход в финал Джокович сыграет с Янником Синнером.

Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же

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11 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Так ты и есть фаворит и ничего высокомерного тут нет. Ты обещал их заставить рвать задницы, ты это делаешь
+18
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Dottore
Ну так ведь правда-Новак главный претендент на титул
+5
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+5
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Роман Гущин
Молодец. Вот что значит вовремя сделать прививку от ковида)
+3
-1
+2
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Ирина Семченко
с этим не поспоришь 👌💪💓🔥👍
+3
-1
+2
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nadal fan girl
Я думал юбенкс фаворит
+2
-1
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инок
Спасибо обеим за отличный матч. Андрей - мастер, боец, мужчина, но Новак - теннисный гений!
+1
-1
0
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mamapapaya
Ответ Роман Гущин
Молодец. Вот что значит вовремя сделать прививку от ковида)
Навел на мысль, может Рафа из-за нее расклеился? Так бы еще бегал
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Alex Green
Ответ encaro_one
Два тяжелых матча впереди, прям не суперфаворит и с Синнером и с Алькаресом / Руне.
но фаворит же,что не значит легкой победы,если она будет,конечно.
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artpal
Ответ encaro_one
Два тяжелых матча впереди, прям не суперфаворит и с Синнером и с Алькаресом / Руне.
С Синнером фаворит и да, куда ты списал Медведева?
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Verdo
Ответ инок
Спасибо обеим за отличный матч. Андрей - мастер, боец, мужчина, но Новак - теннисный гений!
кто те обе, организовавшие отличный матч
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