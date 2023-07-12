Новак Джокович: «Не хочу показаться высокомерным, но, конечно, я считаю себя фаворитом «Уимблдона»
Новак Джокович ответил, считает ли себя фаворитом «Уимблдона».
На пути к полуфиналу он отдал всего два сета.
«Не хочу показаться высокомерным, но, конечно, я считаю себя фаворитом. Если судить по моим результатам здесь по ходу карьеры, по предыдущим четырем «Уимблдонам», которые я выиграл, и по другим полуфиналам, да, я считаю себя фаворитом».
За выход в финал Джокович сыграет с Янником Синнером.
Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же
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