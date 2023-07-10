Джокович о победе над Хуркачем: «Не помню, когда последний раз так ужасно себя чувствовал в геймах на приеме»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Хуберт Хуркач Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем в четвертом круге «Уимблдона» – 7:6(6), 7:6(5), 5:7, 6:4.

«Нужно отдать должно Хуберту за потрясающий матч. Он отлично выступил. Я не помню, когда последний раз так ужасно себя чувствовал в геймах на приеме.

У него невероятно точная и мощная подача, ее очень сложно читать. И самое быстрое покрытие в спорте помогают игрокам с мощной подачей. Так что матч мне вообще удовольствия не принес.

Матч мог сложиться иначе, но я справился с нервами в самые важные моменты. Очень рад, что победил».

Также серб прокомментировал то, что уже 10 лет не проигрывал на Центральном корте.

«Каждая победа добавляет мне уверенности. Надеюсь, наш роман будет продолжаться еще долго».

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5 комментариев

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Kironbet
Да никому, кроме Хуберта, эти подачи за 220 (да и вообще, такого рода матчи-когда подачи сплошные без розыгрышей) удовольствия не приносят Новак, так что тут мы с тобой солидарны!
+19
-2
+17
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Czarn
Новак, желаем, чтобы роман с центральным кортом Уимблдона длился у тебя как можно дольше!😃 Удачи!
+17
-1
+16
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dedpihto59
Главное результат есть, хотя после 3 сета, я заволновался!
+6
0
+6
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Leo Bonart
Ответ Kironbet
Да никому, кроме Хуберта, эти подачи за 220 (да и вообще, такого рода матчи-когда подачи сплошные без розыгрышей) удовольствия не приносят Новак, так что тут мы с тобой солидарны!
Это пока на корт не выходит Александр Бублик!
+3
0
+3
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......... корты Бублика
Ответ Leo Bonart
Это пока на корт не выходит Александр Бублик!
это да)))
+1
0
+1
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