Джокович о победе над Хуркачем: «Не помню, когда последний раз так ужасно себя чувствовал в геймах на приеме»

прокомментировал победу над в четвертом круге « » – 7:6(6), 7:6(5), 5:7, 6:4.

«Нужно отдать должно Хуберту за потрясающий матч. Он отлично выступил. Я не помню, когда последний раз так ужасно себя чувствовал в геймах на приеме.

У него невероятно точная и мощная подача, ее очень сложно читать. И самое быстрое покрытие в спорте помогают игрокам с мощной подачей. Так что матч мне вообще удовольствия не принес.

Матч мог сложиться иначе, но я справился с нервами в самые важные моменты. Очень рад, что победил».

Также серб прокомментировал то, что уже 10 лет не проигрывал на Центральном корте.

«Каждая победа добавляет мне уверенности. Надеюсь, наш роман будет продолжаться еще долго».

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