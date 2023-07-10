Шаповалов о травме колена: «Сложно играть с такой болью, как у меня. Сегодня стало просто невыносимо»

Денис Шаповалов прокомментировал поражение от Романа Сафиуллина в 1/8 финала «Уимблдона».

Он уступил 6:3, 3:6, 1:6, 3:6.

– У меня много мыслей. Во-первых, нужно отдать должное Роману. Он играл очень, очень хорошо. Очевидно, ему очень нравится трава. Он хорошо подавал и принимал – все было на уровне.

Надеюсь, я смогу решить проблему с коленом. Рад, что она не проявилась в первом круге, но в то же время сложно играть с такой болью, как у меня.

– Вас это все время беспокоило? Когда начались проблемы?

– Да, мне все время было больно. С самого начала больше уставали ягодицы, квадрицепсы и много чего еще вокруг колена. Со временем становилось только хуже и хуже. В моем случае это сразу влияет на колено.

Сегодня по ходу матча стало просто невыносимо.

– Эта травма беспокоит вас уже несколько месяцев. Это нормально, что боль сохраняется?

– Это нормально, потому что я еще не до конца восстановился.

Нет шока, но есть разочарование. Мне казалось, что я показываю хороший теннис. У меня были шансы выйти в четвертьфинал. Не помогало и то, что я простужен.

Мне определенно нужно полностью восстановиться. Взять паузу, чтобы сконцентрироваться на лечении. Пока я не найду решение, ситуация будет повторяться. Это если я продолжу играть.

Другой вариант – остановиться и попытаться решить проблему. Так что, да, мне нужно принять некоторые решения.

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