Уимблдон. Расписание 10 июля. Мирра Андреева начнет первым запуском, Медведев и Александрова сыграют друг за другом на Корте №1

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«Уимблдон» опубликовал расписание на восьмой игровой день, 10 июля.

На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:

На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:

На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.

На Корте №2 первым запуском Мирра Андреева сыграет с Мэдисон Киз (25).

Полностью расписание здесь.

7 комментариев

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Культура не космос
Лене пройти левшу, тяжело будет скорее всего
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prada
Не думаю, что у Соболенко будут проблемы с Катей. Скорее всего 2:0 и Катя гоу хоум..
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Фанат спорта01
Прикольно конечно,все отдыхают по 2 дня а Мирра будет отдыхать даже меньше одного.
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Sawka-promakawka
Даниил еще ни разу на центральном корте не играл)
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Антон Тимофеев
Ответ Sawka-promakawka
Даниил еще ни разу на центральном корте не играл)
А его с Хуркачем не на центральный переносили в 2021? Помнится, Даниилу к тому корту не очень приспособился(((
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Sawka-promakawka
Ответ Антон Тимофеев
А его с Хуркачем не на центральный переносили в 2021? Помнится, Даниилу к тому корту не очень приспособился(((
По-моему, на центральный. Говорят, он медленнее остальных
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