Уимблдон. Расписание 10 июля. Мирра Андреева начнет первым запуском, Медведев и Александрова сыграют друг за другом на Корте №1

«Уимблдон» опубликовал расписание на восьмой игровой день, 10 июля.

На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:

На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:

На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.

На Корте №2 первым запуском Мирра Андреева сыграет с Мэдисон Киз (25).

Полностью расписание здесь.