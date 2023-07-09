Уимблдон. Расписание 10 июля. Мирра Андреева начнет первым запуском, Медведев и Александрова сыграют друг за другом на Корте №1
«Уимблдон» опубликовал расписание на восьмой игровой день, 10 июля.
На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:
- Беатрис Хаддад Майя (13) – Елена Рыбакина (3);
- Онс Жабер (6) – Петра Квитова (9);
- Карлос Алькарас (1) – Маттео Берреттини.
На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:
- Даниил Медведев (3) – Иржи Лехечка;
- Екатерина Александрова (21) – Арина Соболенко (2);
- Григор Димитров (21) – Хольгер Руне (6).
На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.
На Корте №2 первым запуском Мирра Андреева сыграет с Мэдисон Киз (25).
Полностью расписание здесь.
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