Давидович-Фокина о неудачной подаче с руки на решающем тай-брейке против Руне: «Я облажался. Меня трясло, я не хотел играть розыгрыш»

Алехандро Давидович-Фокина объяснил, почему подал с руки в матче против Хольгера Руне.

Третий круг «Уимблдона» продолжался 3 часа 59 минут и закончился со счетом 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6(8) в пользу датчанина.

На решающем тай-брейке Давидович-Фокина вел 6:2 и 8:5. При счете 8:8 он подал с руки, но Руне следующим ударом выиграл розыгрыш и заработал матчбол.

«За весь матч я ни разу не подавал руки и подумал, что, возможно, его это удивит, но не удивило. И еще я облажался. Я не хотел играть, меня трясло, я не хотел играть розыгрыш. Это еще один опыт. Не знаю, что было бы, если бы я сыграл смело.

Если люди хоть немного подумают, то поймут, что я проиграл не из-за этого очка. У меня было два матчбол, и я вел в счете. При счете 8:8 я облажался, а он был смелее при счете 15:40 и победил. Можно сказать, он был смелее в ключевых моментах.

Это больно, но я доволен уровнем, который показал. Когда ты облажался, нужно это принять, чтобы не обманывать самого себя. Я был очень напряжен при счете 8:8 и сделал первое, что пришло мне в голову.

Опыт помогает быть спокойнее в такие моменты. Очень трудно справляться в такие напряженные моменты, от этих двух розыгрышей зависит место в следующем круге. В этот раз я не справился».

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