Свитолина о матче с Азаренко: «Буду думать о своей стране»
Украинка Элина Свитолина прокомментировала то, что сыграет с белоруской Викторией Азаренко в четвертом круге «Уимблдона».
«Конечно, это большое испытание. Для меня это большая мотивация. Я буду думать о своей стране.
В каком-то смысле это просто матч, но при этом многие украинцы будут смотреть и меня поддерживать. Я выйду, включу боевой дух и буду бороться за каждое очко.
Она любит доминировать на корте, старается встречать мяч очень рано. Я больше играю от обороны, стараюсь строить розыгрыш. У нас очень разная игра.
Мы с тренером посмотрим, что я делала не так в предыдущих матчах, придумаем план на игру, и я постараюсь его хорошо реализовать», – сказала Свитолина на пресс-конференции.
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Азаренко лично командует на фронте?)))
Прям как ВСУ