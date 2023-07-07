Свитолина о матче с Азаренко: «Буду думать о своей стране»

Теги Уимблдон WTA Виктория Азаренко Элина Свитолина Теннис

Украинка Элина Свитолина прокомментировала то, что сыграет с белоруской Викторией Азаренко в четвертом круге «Уимблдона».

«Конечно, это большое испытание. Для меня это большая мотивация. Я буду думать о своей стране.

В каком-то смысле это просто матч, но при этом многие украинцы будут смотреть и меня поддерживать. Я выйду, включу боевой дух и буду бороться за каждое очко.

Она любит доминировать на корте, старается встречать мяч очень рано. Я больше играю от обороны, стараюсь строить розыгрыш. У нас очень разная игра.

Мы с тренером посмотрим, что я делала не так в предыдущих матчах, придумаем план на игру, и я постараюсь его хорошо реализовать», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

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12 комментариев

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Sawka-promakawka
Как это связано? 🤣
Азаренко лично командует на фронте?)))
+39
-7
+32
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utsh44psmr
Ага, ты ещё кассетные боеприпасы используй
+20
-6
+14
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Nina Mihajlova
надеюсь, Свитолина проиграет))Тогда у неё будет больше времени думать))
+20
-8
+12
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Вероника Иванова
>Я выйду, включу боевой дух и буду бороться за каждое очко.

Прям как ВСУ
+5
-2
+3
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Сэмюэль Гордон
Кому не пофиг на то, что думают украинцы?
+4
-1
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Artem Karev
Ответ Sawka-promakawka
Как это связано? 🤣 Азаренко лично командует на фронте?)))
Да забей 🙄
+7
-4
+3
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roentgen
Ответ Sawka-promakawka
Как это связано? 🤣 Азаренко лично командует на фронте?)))
Думаю, Гаэль лично готовит иностранный легион.
+4
-1
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Achilles 21
Ответ Sergio Grullo
Роднина тоже под гимн плакала. О Родине думала.. давайте мы хорошо о Свитолиной скажем а вы о Родниной?
что ты несёшь
+3
-1
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