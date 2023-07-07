Украинка Элина Свитолина прокомментировала то, что сыграет с белоруской Викторией Азаренко в четвертом круге « ».

«Конечно, это большое испытание. Для меня это большая мотивация. Я буду думать о своей стране.

В каком-то смысле это просто матч, но при этом многие украинцы будут смотреть и меня поддерживать. Я выйду, включу боевой дух и буду бороться за каждое очко.

Она любит доминировать на корте, старается встречать мяч очень рано. Я больше играю от обороны, стараюсь строить розыгрыш. У нас очень разная игра.

Мы с тренером посмотрим, что я делала не так в предыдущих матчах, придумаем план на игру, и я постараюсь его хорошо реализовать», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

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