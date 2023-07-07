Медведев о том, как готовился к продолжению матча против Маннарино: «Даже волосы не мыл – сказал, что после матча помою»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Адрианом Маннарино во втором круге «Уимблона».

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3, 7:6(5). Вчера игру прервали из-за темноты при счете 4:4 в третьем сете.

«В чем-то он очень неровный игрок. На пике он может играть на уровне топ-5 в мире, но в то же время может ошибаться – как на матчболе.

И тактически ты не знаешь, что делать. Ты просто играешь по-своему, и он может выиграть три гейма подряд, а потом проиграть пять геймов подряд. Часто я ему проигрывал, потому что он брал больше геймов подряд, чем я. Но в этот раз мне удалось повернуть все в свою сторону, и я очень рад, потому что он сложный соперник.

Не знаю, удалось ли мне расслабиться после того, как матч перенесли. Ведь матч еще не завершен. Помню, пару лет назад у меня такое было против Хуркача – и я проиграл. Тогда я готовился к продолжению матча как к новому – ванна со льдом, все дела, как будто завершил матч.

Тогда вообще ничего не получилось, так что я все изменил. Даже волосы не мыл – сказал, что после матча помою (смеется). И это сработало. Так что я буду делать так же, если матч снова растянется на два дня.

Но я принял душ – надо об этом сказать».

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