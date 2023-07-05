Циципас о том, что сыграет микст с Бадосой: «Я бы никогда не подумал, что буду играть одиночку, пару и микст. Можно сказать, что я мазохист»

Теги Уимблдон ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Петрос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что сыграет на «Уимблдоне» в трех разрядах. Он выступает в одиночке, а еще сыграет в паре с братом Петросом и в миксте со своей девушкой Паулой Бадосой.

«Это только дополнительный стресс. Я бы никогда не подумал, что буду играть одиночку, пару и микст. Можно сказать, что я мазохист.

Хотя очень приятно делать это с близкими людьми. Один из них недавно появился в моей жизни – Паулита, сделаем это.

Петрос тоже где-то там – хотя нет, он ушел. Ему уже надоело интервью. Это исполнение мечты, мы мечтали об этом с детства. Нам ничего не доставалось просто так, мы сами должны были всего добиться. Так что это особенный момент».

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5 комментариев

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Wesker
Тренера бы ему нормального, чтобы всю дурь из башки вытряхнул.
Пока в боксе циципапа и цицимама, толку не будет.
+4
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Arti22
У кого-то будет кекс
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ivanzhu90
Батя Ципы только и делал что обнимал Бадосу после победы, когда мама стояла в стороне. Ципа, будь на страже
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Матвей Суицидин
Ципа карьеру на выставки меняет
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