Циципас о том, что сыграет микст с Бадосой: «Я бы никогда не подумал, что буду играть одиночку, пару и микст. Можно сказать, что я мазохист»

прокомментировал то, что сыграет на « » в трех разрядах. Он выступает в одиночке, а еще сыграет в паре с братом и в миксте со своей девушкой .

«Это только дополнительный стресс. Я бы никогда не подумал, что буду играть одиночку, пару и микст. Можно сказать, что я мазохист.

Хотя очень приятно делать это с близкими людьми. Один из них недавно появился в моей жизни – Паулита, сделаем это.

Петрос тоже где-то там – хотя нет, он ушел. Ему уже надоело интервью. Это исполнение мечты, мы мечтали об этом с детства. Нам ничего не доставалось просто так, мы сами должны были всего добиться. Так что это особенный момент».

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