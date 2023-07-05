Циципас и Бадоса сыграют в миксте на «Уимблдоне»

Теги Уимблдон ATP WTA микст Джессика Пегула Паула Бадоса Стефанос Циципас Людмила Самсонова Теннис

«Уимблдон» опубликовал сетку турнира микстов.

В ней только один игрок из России – Людмила Самсонова, которая выступит вместе с итальянцем Андреа Вавассори и сыграет против Рафаэля Матоса и Луизы Стефани.

В сетку попали Стефанос Циципас и Паула Бадоса. Они встретятся с первыми сеяными – Остином Крайчеком и Джессикой Пегулой.

Полностью сетка здесь.

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6 комментариев

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Kenny De Schepper
Крайчек вынесет этих нулей вперед ногами в соло, лучший парник в мире прямо сейчас.
+7
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+7
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Кавабунга Шреддоголовый
Во кринжатина! Я уж думал, он ей предложение сделал🤣🤣🤣
+4
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+3
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Vale1
Да уж, предсказуемо и неожиданно) Надо ж, как угадал))
https://www.sports.ru/tennis/1115247897-cziczipas-i-badosa-potrenirovalis-na-uimbldone.html?comment_id=4666969%C2%A6news%C2%A61115247897
+2
-1
+1
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Хаскерс
Ща меня вырвет
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SaltyRose
Какой-то передоз Цицидосы :(
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cosset
ажиотаж возникнет вокруг матча точно)
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