Циципас и Бадоса сыграют в миксте на «Уимблдоне»

« » опубликовал сетку турнира микстов.

В ней только один игрок из России – , которая выступит вместе с итальянцем Андреа Вавассори и сыграет против Рафаэля Матоса и Луизы Стефани.

В сетку попали и . Они встретятся с первыми сеяными – Остином Крайчеком и .

Полностью сетка здесь.

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