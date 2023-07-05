Циципас и Бадоса сыграют в миксте на «Уимблдоне»
«Уимблдон» опубликовал сетку турнира микстов.
В ней только один игрок из России – Людмила Самсонова, которая выступит вместе с итальянцем Андреа Вавассори и сыграет против Рафаэля Матоса и Луизы Стефани.
В сетку попали Стефанос Циципас и Паула Бадоса. Они встретятся с первыми сеяными – Остином Крайчеком и Джессикой Пегулой.
Полностью сетка здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
https://www.sports.ru/tennis/1115247897-cziczipas-i-badosa-potrenirovalis-na-uimbldone.html?comment_id=4666969%C2%A6news%C2%A61115247897