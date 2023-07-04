36-летний Шарди провел последний матч в карьере

Жереми Шарди проиграл Карлосу Алькарасу в первом круге «Уимблдона» – 0:6, 2:6, 5:7.

36-летний француз провел последний матч в карьере.

Шарди – профессионал с 2005-го. На его счету один титул ATP в одиночном разряде и семь в парном. Его лучшая позиция в одиночном рейтинге – №25 (в январе 2013-го).

За карьеру он одержал 298 побед (12 из них – над топ-10).

C прошлого года Шарди тренирует Юго Эмбера.

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