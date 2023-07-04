36-летний Шарди провел последний матч в карьере

Теги Уимблдон ATP Жереми Шарди Карлос Алькарас Теннис

Жереми Шарди проиграл Карлосу Алькарасу в первом круге «Уимблдона» – 0:6, 2:6, 5:7.

36-летний француз провел последний матч в карьере.

Шарди – профессионал с 2005-го. На его счету один титул ATP в одиночном разряде и семь в парном. Его лучшая позиция в одиночном рейтинге – №25 (в январе 2013-го).

За карьеру он одержал 298 побед (12 из них – над топ-10).

C прошлого года Шарди тренирует Юго Эмбера.

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6 комментариев

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Бен Ротенберг
Шаржи провели последний ОДИНОЧНЫЙ матч. Он продолжит играть в паре. Зачем писать некорректные новости.
+8
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Sander Westerveld
Французы, конечно, бестолковые. Столько теннисных центров, турниров проводится у них - в итоге куча народа в атп, но все где-то за пределами первой 20ки
+2
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Великий Алонсо
Из старых французов остался только Гаске, Монфис уже на 95% завершил карьеру
0
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dedpihto59
Федереру на Уимблдоне, тоже напоследок баранку повесили!
+2
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Алексей Латышов
Ответ Великий Алонсо
Из старых французов остался только Гаске, Монфис уже на 95% завершил карьеру
Маннарино на год моложе Шарди.
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