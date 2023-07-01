Руне об эмоциях на корте: «Некоторые принимают все более близко к сердцу»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал возможность дружбы в туре.

«Я всегда очень завожусь, когда играю. И, по-моему, хорошо, что новое поколение более энергичное по сравнению с тем, которое было до нас. Мы немного другие.

С большинством тура ты дружишь за пределами корта, но на корте вы соперники, ты делаешь все, чтобы довести друг друга до предела. Ты хочешь победить, но когда матч кончается, он кончается.

Некоторые принимают все более близко к сердцу. Когда ты борешься и доводишь себя до предела, разочарование иногда выходит на поверхность. Это часть игры. По крайней мере, для меня. И меня воспитывали, что когда матч кончается, все остается в прошлом».

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1 комментарий

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Korendos
Что-то я не понял. У него что, в детстве в голове что-то перепуталось? Или это его новые эмоции?
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