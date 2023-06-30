Шетт о Джоковиче: «У него одно желание – побить все рекорды. И он должен это сделать»

Барбара Шетт прокомментировала шансы Новака Джоковича на победу на «Уимблдоне».

«Это его цель. В этот раз он хочет выиграть эту битву. У него одно желание – побить все рекорды. И он должен это сделать, для своего возраста он выглядит очень свежим и мотивированным.

И я думаю, что последние года, когда он был ограничен в участии в турнирах, на самом деле пошли ему на пользу. Потому что он такой свежий, такой мотивированный.

Я думаю, он невероятно близок. Он уже прошел полпути. И я не могу представить, что на «Уимблдоне» его кто-то обыграет – только если он травмируется или что-то такое. Но в теннисном плане он на голову выше всех.

Потом будет интересно посмотреть, как он справится с давлением на US Open. Потому что он точно будет вспоминать то, что случилось в прошлый раз, когда он проиграл финал Медведеву. Помню, что он плакал в середине матча, когда он осознал, что не справляется.

Но думаю, что в этот раз мы увидим другого Новака».

Как обыграть Новака Джоковича?

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