Шетт о Джоковиче: «У него одно желание – побить все рекорды. И он должен это сделать»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Барбара Шетт Теннис

Барбара Шетт прокомментировала шансы Новака Джоковича на победу на «Уимблдоне».

«Это его цель. В этот раз он хочет выиграть эту битву. У него одно желание – побить все рекорды. И он должен это сделать, для своего возраста он выглядит очень свежим и мотивированным.

И я думаю, что последние года, когда он был ограничен в участии в турнирах, на самом деле пошли ему на пользу. Потому что он такой свежий, такой мотивированный.

Я думаю, он невероятно близок. Он уже прошел полпути. И я не могу представить, что на «Уимблдоне» его кто-то обыграет – только если он травмируется или что-то такое. Но в теннисном плане он на голову выше всех.

Потом будет интересно посмотреть, как он справится с давлением на US Open. Потому что он точно будет вспоминать то, что случилось в прошлый раз, когда он проиграл финал Медведеву. Помню, что он плакал в середине матча, когда он осознал, что не справляется.

Но думаю, что в этот раз мы увидим другого Новака».

Как обыграть Новака Джоковича?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Пошла накачка давлением от евроспортсовсих...)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volens-docens
Ну, прямо лермонтовский Мцыри:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощеньи не молю.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Монсеньор Мартинес
Ответ Nikolay Stavrogin
Пошла накачка давлением от евроспортсовсих...)
Как говорил сам же Новак: "Давление-это привилегия"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cosset
Мотивированный - однозначно, но свежий? более нервного и раздраженного Джоковича в матчах я никогда не видела.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий