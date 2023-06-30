Шетт о Джоковиче: «У него одно желание – побить все рекорды. И он должен это сделать»
Барбара Шетт прокомментировала шансы Новака Джоковича на победу на «Уимблдоне».
«Это его цель. В этот раз он хочет выиграть эту битву. У него одно желание – побить все рекорды. И он должен это сделать, для своего возраста он выглядит очень свежим и мотивированным.
И я думаю, что последние года, когда он был ограничен в участии в турнирах, на самом деле пошли ему на пользу. Потому что он такой свежий, такой мотивированный.
Я думаю, он невероятно близок. Он уже прошел полпути. И я не могу представить, что на «Уимблдоне» его кто-то обыграет – только если он травмируется или что-то такое. Но в теннисном плане он на голову выше всех.
Потом будет интересно посмотреть, как он справится с давлением на US Open. Потому что он точно будет вспоминать то, что случилось в прошлый раз, когда он проиграл финал Медведеву. Помню, что он плакал в середине матча, когда он осознал, что не справляется.
Но думаю, что в этот раз мы увидим другого Новака».
Как обыграть Новака Джоковича?
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Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощеньи не молю.