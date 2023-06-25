Сафиуллин прошел квалификацию турнира на Мальорке, Котов стал лаки-лузером

вышел в основную сетку турнира на Мальорке. В финале квалификации он обыграл Джеймса Маккейба – 7:5, 4:6, 7:6(5). В первом круге он сыграет с другим квалифаером Абедаллой Шелбайхом.

и Алекс Микельсен стали лаки-лузерами, так как ранее с соревнований снялись и .

Котов снова поборется с Ли Ту, которому проиграл в квалификации со счетом 6:7(5), 2:6. Микельсен встретится с .

Все три матча пройдут завтра.

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