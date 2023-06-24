Алькарас о том, как учится играть на траве: «Для меня лучше всех двигаются Федерер и Маррей. Так что я хочу быть, как они»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, как учится играть на траве.

Сейчас он вышел в полуфинал в Queen’s Club, и это всего третий травяной турнир в его карьере.

«У меня много времени на то, чтобы смотреть видео и учиться у лучших – Маррея, Роджера, Джоковича. Сейчас я ориентируюсь на тех, кто лучше всех играет и двигается на траве. Для меня лучше всех двигаются Роджер и Энди. Так что я хочу быть, как они.

Я не говорю про Джоковича, потому что он скользит по корту, как на грунте. Мне это не подходит. Но я стараюсь использовать то же, что на траве делают Роджер и Энди».

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1 комментарий

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cosset
правильно, что про Джоковича разговаривать - тебе с ним играть еще какое-то время, потом и поговоришь)
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