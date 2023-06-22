Рублев о том, что матч с Ганфманном прошел под крышей: «Лучше играть в таких условиях, чем не играть вообще»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Янником Ганфманном во втором круге в Галле.

Он обыграл немца 7:6(6), 6:3 и вышел в четвертьфинал.

«Важно, что я смог обыграть такого классного теннисиста, как Янник. В последний раз он победил и играет все лучше и лучше, особенно на траве. На ней противостоять ему сложнее, потому что он так хорошо подает и ходит к сетке. Я выиграл в двух сетах, поэтому очень рад.

По ходу всего матча погода была странной. Сначала было солнце, потом повисли черные тучи и на корте стало очень, очень темно. А когда закрыли крышу, грянула молния и пошел ливень. Было очень громко, но это часть спорта. Лучше играть в таких условиях, чем не играть вообще», – сказал Рублев в интервью на корте.

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