Норри о том, что в Лондоне сыграет пару с Марреем: «Возможно, этот вариант подошел бы и для Кубка Дэвиса»

Теги Энди Маррей ATP cinch Championships Кэмерон Норри Теннис

Кэмерон Норри рассказал, как предложил Энди Маррею сыграть пару в Лондоне и Истбурне.

«Я ему написал и спросил: «Хочешь сыграть пару в Queen’s?» Он ответил: «Да, давай». Все было довольно просто.

Я очень жду возможности выйти с ним на корт и, конечно, спросить совета по паре моментов.

Я всегда хотел сыграть с ним на наших домашних турнирах. Думаю, это было бы здорово, и, возможно, этот вариант подошел бы и для Кубка Дэвиса. У нас уже есть несколько очень хороших парных команд, но мы могли бы стать еще одной».

Первый матч они проведут в среду против Раджива Рама и Джо Солсбери.

«Я просто получу удовольствие и проведу еще один матч на траве. Конечно, он сейчас очень уверен в себе, и с ним здорово сыграть».

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