Винус о победе над Джорджи: «Я играла очень хорошо, а она – невероятно. Я так удивлена, что она не №1 в мире»

Винус Уильямс прокомментировала выход во второй круг в Бирмингеме.

За 3 часа 17 минут 43-летняя Уильямс обыграла Камилу Джорджи – 7:6(5), 4:6, 7:6(6).

«Я отлично начала, а в третьем гейме у меня заболела нога. Я такая: «О нет, только не это». Если честно, было очень трудно контролировать эмоции. В конечном счете я просто привыкла и старалась не обращать на это внимания. Я не могла двигаться так хорошо, как хотелось бы, но старалась достать каждый мяч, который могла.

Я играла очень хорошо, а она – невероятно. Я так удивлена, что она не №1 в мире. Было столько моментов, когда я думала: «Матч окончен» – а потом она пробивала как из ниоткуда. Она подтолкнула меня играть лучше, чем я думала, что могу, и для меня это здорово. Я провела мало матчей, и здорово, что я через это прошла».

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