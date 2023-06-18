Карлос Алькарас: «На траве самое сложное – это хорошо двигаться. Нужно быть осторожнее, чем на других покрытиях»

Карлос Алькарас рассказал о подготовке к травяному сезону.

На следующей неделе он сыграет на турнире в Queen’s Club.

«Я прилетел в Лондон в субботу утром и вчера провел первую тренировку на траве. Я не мог много тренироваться дома, так как у нас нет травяных кортов. Мне нужно адаптировать движение и удары к траве, но я очень доволен тренировками, которые здесь провел.

На траве самое сложное – это хорошо двигаться. Нужно быть осторожнее, чем на других покрытиях, поэтому для меня сложнее всего двигаться на траве. Удобнее всего выходить к сетке и постоянно играть агрессивно. Это похоже на стиль, в котором я играю на других покрытиях. Играть в таком стиле удобно, и мне это нравится.

Многие игроки скользят на траве. Я – нет, поэтому приходится думать о движении. Я должен быть сосредоточен на каждом движении и ударе. Движение на траве сильнее утомляет. Оно полностью отличается, поэтому нужно быть очень внимательным».

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