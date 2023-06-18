Карлос Алькарас: «На траве самое сложное – это хорошо двигаться. Нужно быть осторожнее, чем на других покрытиях»

Теги ATP cinch Championships Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал о подготовке к травяному сезону.

На следующей неделе он сыграет на турнире в Queen’s Club.

«Я прилетел в Лондон в субботу утром и вчера провел первую тренировку на траве. Я не мог много тренироваться дома, так как у нас нет травяных кортов. Мне нужно адаптировать движение и удары к траве, но я очень доволен тренировками, которые здесь провел.

На траве самое сложное – это хорошо двигаться. Нужно быть осторожнее, чем на других покрытиях, поэтому для меня сложнее всего двигаться на траве. Удобнее всего выходить к сетке и постоянно играть агрессивно. Это похоже на стиль, в котором я играю на других покрытиях. Играть в таком стиле удобно, и мне это нравится.

Многие игроки скользят на траве. Я – нет, поэтому приходится думать о движении. Я должен быть сосредоточен на каждом движении и ударе. Движение на траве сильнее утомляет. Оно полностью отличается, поэтому нужно быть очень внимательным».

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4 комментария

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mr_ h2o
Ответ S.Graf
Я не мог много тренироваться дома, так как у нас нет травяных кортов (c) Недавно в блогах В аД рассуждал о составляющих Величия Джоковича, и сокрушался: "Что, у всех этих игроков нет возможности нанять высококлассных специалистов, которые скажут, что можно есть, а что нельзя, как и сколько раз в день нужно растягиваться, чем лучше лечить травмы? Неужели такая возможность есть только у серба?" (с) А вот и ещё один ответ. Карась - топ-теннисист, лидер рейтинга и своего поколения nextNextGen’ов, уже заработавший более $16 млн. - и не может у себя дома найти травяной корт для тренировок. Замечу: дома - это в Испании, а не где-нибудь на Диксане или в Зимбабве. Куда там специалисты с диетами и растяжками ....
Что только не придумают, чтобы принизить достижения Новака. Ему и с туром повезло. И с травмами Надаля. И со слабой психологией Роджера. Если бы не везение, то 10 шлемов был бы потолок
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+2
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S.Graf
Ответ mr_ h2o
Что только не придумают, чтобы принизить достижения Новака. Ему и с туром повезло. И с травмами Надаля. И со слабой психологией Роджера. Если бы не везение, то 10 шлемов был бы потолок
Ага, смешно читать подобные стенания. Это же так просто: найди спецов, подбери диету, займись йогой для растяжки - и тут же выиграешь 20+ Шлемов.
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