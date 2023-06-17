Сегодня день рождения Елены Рыбакиной
Сегодня 24 года исполняется третьей ракетке мира Елене Рыбакиной.
Профессионал с 2016-го, Рыбакина выиграла пять одиночных турниров уровня WTA, включая «Уимблдон»-2022. Также она сыграла в финале Australian Open-2023.
В этом сезоне казахстанка первой после Марии Шараповой в 2012-м в один год вышла в финал на Australian Open, в Индиан-Уэллс и Майами.
По юниорам и в первые годы карьеры Рыбакина выступала за Россию, но в 2018-м сменила спортивное гражданство.
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Хочу пожелать Чемпионке Уимблдона и лучшей теннисистке Казахстана крепкого здоровья, счастья, спортивных успехов и удачи во всех начинаниях!!💪大吉福🎾🏆🥇🎯