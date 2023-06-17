Сегодня день рождения Елены Рыбакиной

Теги Уимблдон WTA Елена Рыбакина Теннис

Сегодня 24 года исполняется третьей ракетке мира Елене Рыбакиной.

Профессионал с 2016-го, Рыбакина выиграла пять одиночных турниров уровня WTA, включая «Уимблдон»-2022. Также она сыграла в финале Australian Open-2023.

В этом сезоне казахстанка первой после Марии Шараповой в 2012-м в один год вышла в финал на Australian Open, в Индиан-Уэллс и Майами.

По юниорам и в первые годы карьеры Рыбакина выступала за Россию, но в 2018-м сменила спортивное гражданство.

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6 комментариев

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Лёля Иванова
Всего наилучшего Лене и долго успешной карьеры без травм!! Ещё раз выиграть Уимблдн и получить очки в рейтинг теперь.
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Welshman09
Поздравляю землячку 🧡Лену с Днём рождения! 🎂💐🌷🌹

Хочу пожелать Чемпионке Уимблдона и лучшей теннисистке Казахстана крепкого здоровья, счастья, спортивных успехов и удачи во всех начинаниях!!💪大吉福🎾🏆🥇🎯
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dedpihto59
Желаю защитить титул на Уимблдоне и отсутствие травм‼️
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инок
С днюхой тебя Лена! Оставайся такой же красавицей и классной теннисисткой. Успехов тебе и в личной жизни!
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Kazanest
Ждём поздравлений от Шамиль Анвяровича.
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Кавабунга Шреддоголовый
Рыбка, с днём варенья🥰🥰🥰😘😘😘
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