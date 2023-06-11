Швентек о том, что уронила крышку кубка «Ролан Гаррос»: «Простите, я не хотела проявить неуважение»

прокомментировала то, что уронила крышку кубка, празднуя победу на «Ролан Гаррос».

«Мне очень жаль. Я честно думала, что придерживаю ее пальцем. Наверное, все дело в эмоциях.

Простите, я не хотела проявить неуважение. Рада, что с трофеем все нормально. Наверное, такое не повторится – но посмотрим (улыбается).

Надеюсь, что у меня еще будет возможность подержать этот трофей».

Сюзан Ленглен первой красилась на матчи, пила на корте коньяк и подавала по-мужски. В честь нее назвали кубок «Ролан Гаррос»

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