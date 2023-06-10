Мухова – первая, кто сравнял счет в матче со Швентек на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек играет с Каролиной Муховой в финале «Ролан Гаррос» (6:2, 5:7, идет третий сет).

Во втором сете Мухова ушла со счета 0:3 с одним брейком.

Полька провела на «Ролан Гаррос» 30 матчей. В 25 из них Швентек выиграла стартовый сет, и Мухова – первая, кому удалось взять второй и сравнять счет.

Швентек выиграла 53 из 54 грунтовых матчей, в которых взяла первый сет (без учета снятий). Единственный матч она проиграла Муховой в Праге в 2019 году.

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2 комментария

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BaD RaD #47
Давай Каролина!
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Пинающий Достоинства
Каролин порхала как Мухова, жаль что не Швёнтек:(
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