Мухова – первая, кто сравнял счет в матче со Швентек на «Ролан Гаррос»
Ига Швентек играет с Каролиной Муховой в финале «Ролан Гаррос» (6:2, 5:7, идет третий сет).
Во втором сете Мухова ушла со счета 0:3 с одним брейком.
Полька провела на «Ролан Гаррос» 30 матчей. В 25 из них Швентек выиграла стартовый сет, и Мухова – первая, кому удалось взять второй и сравнять счет.
Швентек выиграла 53 из 54 грунтовых матчей, в которых взяла первый сет (без учета снятий). Единственный матч она проиграла Муховой в Праге в 2019 году.
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