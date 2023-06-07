На Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros 2023 стало известно начало матчей финалов в женской и мужской одиночных сетках турнира. Финал у женщин состоится 10 июня, мужчины будут играть 11 июня. Оба матча пройдут на центральном корте имени Филиппа Шатрие.

В полуфинале одиночного женского турнира первая ракетка мира Ига Швентек в двух сетах взяла верх над Беатрис Хаддад Майей из Бразилии — 6 : 2, 7 : 6 (9 : 7). Другой полуфинал прошел в более упорной борьбе, в нем чешская теннисистка Каролина Мухова смогла нанести поражение второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси в трех сетах — 7 : 6 (7 : 5), 6 : 7 (5 : 7), 7 : 5.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

У мужчин первый полуфинал завершился победой Новака Джоковича над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четырех сетах 6 : 3, 5 : 7, 6 : 1, 6 : 1. Во втором полуфинале норвежец Каспер Рууд не оставил шансов Александру Звереву из Германии, победа в трех сетах 6 : 3, 6 : 4, 6 : 0. Представляем вашему вниманию расписание финальных поединков.

10 июня, 16.00. Ига Швентек — Каролина Мухова

11 июня. 16:00. Новак Джокович — Каспер Рууд

Время начала матчей указано московское. Напомним, что победители получат денежный приз в размере 2 300 000 евро, финалисты заработают в два раза меньше — 1 150 000 евро.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023