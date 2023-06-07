Во сколько финал Ролан Гаррос 2023

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Каспер Рууд Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

На Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros 2023 стало известно начало матчей финалов в женской и мужской одиночных сетках турнира. Финал у женщин состоится 10 июня, мужчины будут играть 11 июня. Оба матча пройдут на центральном корте имени Филиппа Шатрие. 

В полуфинале одиночного женского турнира первая ракетка мира Ига Швентек в двух сетах взяла верх над Беатрис Хаддад Майей из Бразилии — 6 : 2, 7 : 6 (9 : 7). Другой полуфинал прошел в более упорной борьбе, в нем чешская теннисистка Каролина Мухова смогла нанести поражение второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси в трех сетах — 7 : 6 (7 : 5), 6 : 7 (5 : 7), 7 : 5.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

У мужчин первый полуфинал завершился победой Новака Джоковича над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четырех сетах 6 : 3, 5 : 7, 6 : 1, 6 : 1. Во втором полуфинале норвежец Каспер Рууд не оставил шансов Александру Звереву из Германии, победа в трех сетах 6 : 3, 6 : 4, 6 : 0. Представляем вашему вниманию расписание финальных поединков.

  • 10 июня, 16.00. Ига Швентек — Каролина Мухова
  • 11 июня. 16:00. Новак Джокович — Каспер Рууд

Время начала матчей указано московское. Напомним, что победители получат денежный приз в размере 2 300 000 евро, финалисты заработают в два раза меньше — 1 150 000 евро.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий