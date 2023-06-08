Мухова о 3-часовой победе над Соболенко: «После двух часов тело дало о себе знать. Я очень устала, были небольшие судороги»
Каролина Мухова оценила свое физическое состояние в полуфинале «Ролан Гаррос».
За 3 часа 13 минут она обыграла Арину Соболенко.
– Это был длинный, очень интенсивный матч. После двух часов тело дало о себе знать. Я бегала влево, вправо, старалась вкладывать всю силу в каждый удар. Это требует энергии.
Да, это был длинный матч. Поэтому в третьем сете у меня был небольшой спад. Я это почувствовала. Я немного сбавила темп, замедлилась.
Но потом игра снова перевернулась. Благодаря энергии людей я смогла немного восполнить заряд.
По правде говоря, я очень устала, но завтра у меня выходной, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы восстановиться, и, надеюсь, к субботе буду чувствовать себя отлично.
– У вас были судороги в ногах?
– Да, были небольшие судороги (улыбается).
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