Мухова о 3-часовой победе над Соболенко: «После двух часов тело дало о себе знать. Я очень устала, были небольшие судороги»

Каролина Мухова оценила свое физическое состояние в полуфинале «Ролан Гаррос».

За 3 часа 13 минут она обыграла Арину Соболенко.

– Это был длинный, очень интенсивный матч. После двух часов тело дало о себе знать. Я бегала влево, вправо, старалась вкладывать всю силу в каждый удар. Это требует энергии.

Да, это был длинный матч. Поэтому в третьем сете у меня был небольшой спад. Я это почувствовала. Я немного сбавила темп, замедлилась.

Но потом игра снова перевернулась. Благодаря энергии людей я смогла немного восполнить заряд.

По правде говоря, я очень устала, но завтра у меня выходной, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы восстановиться, и, надеюсь, к субботе буду чувствовать себя отлично.

– У вас были судороги в ногах?

– Да, были небольшие судороги (улыбается).

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