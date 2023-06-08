Руне о матче Рууда со Зверевым: «Фаворит полуфинала – Каспер, но год назад я бы сказал наоборот»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне ответил, какие шансы у Каспера Рууда в полуфинале «Ролан Гаррос».

Рууд сыграет против Александра Зверева.

«Хороший вопрос. Сложно сказать, потому что все матчи разные. Наверное, Каспер – фаворит полуфинала, но год назад я бы, наверное, ответил, что Зверев. Сложно сказать.

Зверев возвращается после травмы и снова силен, но сейчас я вижу финалистом Каспера. Но опять же, кто знает? Посмотрим. Зверев демонстрирует хорошую форму, так что будет интересный полуфинал. Надеюсь, матч сложится для них удачно».

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3 комментария

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инок
Зверев заслуживает уважения, но сложно будет ему, очень. Для меня тоже фаворит полуфинала Рууд.
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Панарин против Диктатора
смешно: https://i.redd.it/hlhs95911o4b1.png
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Sincere
Я бы Зверева назвала фаворитом небольшим.
+2
-1
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