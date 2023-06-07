Медведев побрился и сменил прическу
Даниил Медведев побрился и сменил прическу после вылета с «Ролан Гаррос».
Добавим, что Медведев готовится к травяному турниру в Хертогенбоше, который стартует 12 июня.
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Даниил Медведев побрился и сменил прическу после вылета с «Ролан Гаррос».
Добавим, что Медведев готовится к травяному турниру в Хертогенбоше, который стартует 12 июня.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
а то выглядел как сумасшедший профессор математики
И залысины эти еще виднее стали.
Надо налысо уже