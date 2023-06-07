Медведев побрился и сменил прическу

Теги ATP соцсети Даниил Медведев стиль Теннис

Даниил Медведев побрился и сменил прическу после вылета с «Ролан Гаррос».

Добавим, что Медведев готовится к травяному турниру в Хертогенбоше, который стартует 12 июня.

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23 комментария

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Панарин против Диктатора
помолодел

а то выглядел как сумасшедший профессор математики
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+53
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S.Graf
На человека стал похож. Одобрям-с
+25
-4
+21
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HI MARS
Ну вот,на человека стал похож.Сказала бы любая мама
+13
-2
+11
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Burak Orel
Ответ Ma-Tzu
Пора уже налысо. Или операцию по пересадке, сейчас научились очень качественно делать
И так нормально
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Andybio
Чем то на молодого Том Хэнкса стал похож
+8
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+7
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sonny91
Ответ Burak Orel
У кого эго задето из за кучки волос на голове, то можно и операцию, но ему я думаю пофиг. Операцию мог и Надаль делать но и ему пофиг.
надаль и делал, приживаются плохо
+6
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+6
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daiv18
Такому молодому человеку к лицу австралийский кубок ТБШ))
+5
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+5
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Burak Orel
Ответ Ma-Tzu
Пора уже налысо. Или операцию по пересадке, сейчас научились очень качественно делать
У кого эго задето из за кучки волос на голове, то можно и операцию, но ему я думаю пофиг. Операцию мог и Надаль делать но и ему пофиг.
+5
-1
+4
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Artem Karev
Наконец-то. Борода - не его)
+5
-1
+4
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не_лето
Ответ Andybio
Чем то на молодого Том Хэнкса стал похож
Да, чистый Форрест Гамп )
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Pasha Saotsera
Стал другим человеком))
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Maratik1982
Ну с таким новым имиджем наУимблдон должен брать
+1
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Надежда Овчинникова
Ну наконец-то...
+1
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Ma-Tzu
Пора уже налысо. Или операцию по пересадке, сейчас научились очень качественно делать
+8
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+1
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ɔculpa
Ответ Burak Orel
У кого эго задето из за кучки волос на голове, то можно и операцию, но ему я думаю пофиг. Операцию мог и Надаль делать но и ему пофиг.
Да не факт, что ему пофиг. Если за последнее время прорыва не совершено, есть вероятность, что его облысение так просто не лечится.
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Светлана Менова
Мне с бородой больше нравился. А так совсем мальчиком выглядит.
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Lada_ok
Симпатяжка без бороды, одобряю!
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Lana5
Так лучше )
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j4romir
Не, с тактической бородой было лучше.
И залысины эти еще виднее стали.

Надо налысо уже
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faina_
он даже симпатичный оказывается
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ɔculpa
Ответ Ma-Tzu
Пора уже налысо. Или операцию по пересадке, сейчас научились очень качественно делать
Да рано ещё, куда там налысо. Хотя позже проблема, конечно, скажем так, оголиться)(
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Sander Westerveld
Ответ ɔculpa
Да рано ещё, куда там налысо. Хотя позже проблема, конечно, скажем так, оголиться)(
Согласен, года 2-3 ещё походит нормально, тем более только спереди процесс идёт
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Mr@k
типа стал менее "колючим"?..))
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