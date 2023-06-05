Рууд о том, узнают ли его на улицах: «Я никакая не знаменитость – не кинозвезда или рок-звезда. Так что могу спокойно гулять»

рассказал, как часто его узнают и может ли он спокойно погулять по Парижу или Нью-Йорку.

«Иногда – да, иногда – нет. Я не считаю себя мировой суперзвездой, ничего такого. Но иногда люди, которые приходят посмотреть теннис, просят сфотографироваться. А иногда меня никто не трогает.

После прошлогоднего финала в Париже и Нью-Йорке просьб стало больше. Но ничего безумного. По-моему, это здорово. По-моему, люди очень уважительно обращаются.

Я никакая не знаменитость – не кинозвезда или рок-звезда. Так что могу спокойно гулять».

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