Хольгер Руне: «Иногда мне снятся очень хорошие сны, в которых я стою с трофеем, но потом просыпаешься и такой: «Черт, это всего лишь сон»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, почему любит поспать.

– Я много сплю. Я люблю поспать. Я, наверное, сплю 9-13 часов, если могу.

Это много (смеется). Мне очень нравится. Я думаю, это лучшее восстановление. Я считаю, что мышцы расслабляются, все расслабляется, когда ты спишь, поэтому я стараюсь пользоваться каждой возможностью.

А когда я бодрствую, я максимально бодр.

– Как часто вам снится теннис? Вы видите сны на датском языке, на английском или на обоих?

– Нам всем снятся сны, нет? Не знаю (улыбается). Иногда снится теннис, иногда нет. Могут быть любые темы. Не знаю.

Иногда мне снятся очень хорошие сны, в которых я стою с трофеем, но потом просыпаешься и такой: «Черт, это всего лишь сон» (улыбается).

Но когда воплощаешь сны в реальность, чувствуешь себя еще лучше, потому что вспоминаешь: именно это мне снилось. В таком случае получается весело. Но когда просыпаешься после хорошего сна, уже не так весело.

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5 комментариев

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Россия будет свободной
они на пару с Алькарасом - прям спасение мужского тенниса, конечно.
как в игровом смысле, так и в околоигровом
+4
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+4
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goga70
Хольгер думкой богатеет.
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Korendos
Спасибо, дружище. Теперь мы будем знать, что ты не один такой.
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Доминик
Как я понимаю Руньку. Иногда мне снятся очень хорошие сны, в которых я в постели с Моникой Беллуччи, но потом просыпаюсь и такой: «Черт, это всего лишь сон» ))))
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Йенс Мустерманн
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