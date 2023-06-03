Руне о том, может ли он выиграть РГ-2023: «Я верю, что да, но одной веры мало, нужно воплощать ее в жизнь»

Хольгер Руне ответил, считает ли он, что может выиграть этот «Ролан Гаррос».

– Это серьезный вопрос. Время покажет, увидим. Безусловно, я верю, что могу. Но, опять же, я должен показывать максимум, настраиваться наилучшим образом и концентрироваться на текущем матче, не забегая вперед.

К счастью, я пока не потратил на турнире слишком много лишней энергии. Я по-прежнему считаю, что могу играть лучше, и это здорово. Я в четвертом круге и могу играть лучше, так что это здорово. Но понятно, что с этого момента матчи будут все сложнее и сложнее, так что мне тоже нужно прибавлять.

Да, посмотрим. Я в это верю, но одной веры мало, нужно воплощать ее в жизнь. Да, время покажет.

– Еще в апреле вы с Патриком Муратоглу объявили, что больше не будете работать вместе, но мы по-прежнему видим его на многих ваших матчах. Расскажите, что изменилось и что он привносит в вашу команду.

– Да, здесь он со мной. Он отличный тренер, дает хорошие советы, особенно во время матчей. Помогает правильно настроиться перед матчами, поработать над некоторыми деталями.

У нас хорошие отношения. Я рад, что он со мной.

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