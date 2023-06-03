Руне о том, может ли он выиграть РГ-2023: «Я верю, что да, но одной веры мало, нужно воплощать ее в жизнь»

Теги Ролан Гаррос ATP Патрик Муратоглу Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне ответил, считает ли он, что может выиграть этот «Ролан Гаррос».

– Это серьезный вопрос. Время покажет, увидим. Безусловно, я верю, что могу. Но, опять же, я должен показывать максимум, настраиваться наилучшим образом и концентрироваться на текущем матче, не забегая вперед.

К счастью, я пока не потратил на турнире слишком много лишней энергии. Я по-прежнему считаю, что могу играть лучше, и это здорово. Я в четвертом круге и могу играть лучше, так что это здорово. Но понятно, что с этого момента матчи будут все сложнее и сложнее, так что мне тоже нужно прибавлять.

Да, посмотрим. Я в это верю, но одной веры мало, нужно воплощать ее в жизнь. Да, время покажет.

– Еще в апреле вы с Патриком Муратоглу объявили, что больше не будете работать вместе, но мы по-прежнему видим его на многих ваших матчах. Расскажите, что изменилось и что он привносит в вашу команду.

– Да, здесь он со мной. Он отличный тренер, дает хорошие советы, особенно во время матчей. Помогает правильно настроиться перед матчами, поработать над некоторыми деталями.

У нас хорошие отношения. Я рад, что он со мной.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Ну Руне думаю пока еще рано, но чем раньше, тем лучше для него, а то в эпоху Алькараса есть большой риск его сверстникам остаться бесшлемными
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий